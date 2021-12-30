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Происшествия29 декабря 2021 23:12

Бастрыкин потребовал доложить о причинах оправдания подозреваемых по делу об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Глава СК удивлен такому решению Кировского районного суда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Глава СК интересуется, почему суд оправдал фигурантов дела о насилии в детдоме в Петербурге.

Глава СК интересуется, почему суд оправдал фигурантов дела о насилии в детдоме в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим коллегам из Петербурга доложить о причинах оправдания подозреваемых по делу о сексуальном насилии в детском доме в период с 2002 по 2017 годы. Напомним, Кировский районный суд отпустил всех пятерых фигурантов громкого уголовного дела – из-за отсутствия события преступления. Руководитель СК удивлен такому приговору суда, поскольку следователи собрали доказательства по 23 эпизодам насилия.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад. Также председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда, - передает пресс-служба СК РФ.

К слову, одного из фигурантов дела оправдали посмертно. Следователи доказали вину только фотографа Александра Брыкова, распространявшего порнографию с деьми-сиротами.