Бастрыкин потребовал доложить о причинах оправдания подозреваемых по делу об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Глава СК интересуется, почему суд оправдал фигурантов дела о насилии в детдоме в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим коллегам из Петербурга доложить о причинах оправдания подозреваемых по делу о сексуальном насилии в детском доме в период с 2002 по 2017 годы. Напомним, Кировский районный суд отпустил всех пятерых фигурантов громкого уголовного дела – из-за отсутствия события преступления. Руководитель СК удивлен такому приговору суда, поскольку следователи собрали доказательства по 23 эпизодам насилия.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад. Также председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда, - передает пресс-служба СК РФ.

К слову, одного из фигурантов дела оправдали посмертно. Следователи доказали вину только фотографа Александра Брыкова, распространявшего порнографию с деьми-сиротами.