Облачная погода и легкий снег ждут Петербург 30 декабря

Легкий мороз и облачность ждут Петербург 30 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург идет потепление, которое сделает новогоднюю ночь очень теплой и снежной. Накануне этого, 30 декабря 2021 года, город пока что остается в ожидании влажного атлантического воздуха. При этом будет облачно, пройдет небольшой снег, а температура воздуха чуть ниже, чем днем ранее. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- По периферии уходящего антициклона, на территорию региона будут поступать первые порции тёплого и влажного атлантического воздуха. Это сделает погоду облачной, местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон вполне соответствует календарю, - рассказал синоптик.

В городе днем ожидается около 5-7 градусов ниже нуля, по Ленинградской области в пределах минус 4-9 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.