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Общество30 декабря 2021 5:26

Количество осадков в 2021 году в Петербурге превысило норму

При этом дождливых и снежных дней оказалось меньше, чем обычно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Количество осадков в 2021 году в Петербурге превысило норму

Количество осадков в 2021 году в Петербурге превысило норму

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уходящий 2021 год в Санкт-Петербурге запомнится жителям города теплым летом и холодной осенью. Также год оказался довольно дождливым и снежным. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Северной столицы Наталья Мироничева.

- Осадков за год выпало около 766 миллиметров или 120 процентов от годовой нормы. И этот результат является лишь седьмым в списке лет с избыточным увлажнением. Для сравнения: в рекордном 2016 году выпало 863 мм осадков, - рассказала синоптик.

При этом, это еще не предел. Так как конец года ожидается тоже очень снежным.

А вот число дней с осадками в 2021 году оказалось даже меньше среднемноголетних показателей: всего их было 177, тогда как в среднем в Петербурге за год бывает 191 день с осадками.