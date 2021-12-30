"Теплосеть" Петербурга перешла в режим повышенной готовности на новогодние праздники

В праздничные дни «Теплосеть» в Петербурге работает в режиме повышенной готовности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для многих 30 декабря 2021 года - последний рабочий день в году. А после жители Санкт-Петербурга отправятся на продолжительные выходные. Но только не "Теплосеть". В компании сообщили о том, что бригады перешли на повышенный режим готовности, чтобы оперативно устранять аварии и возможные неполадки.

- С 30 декабря по 10 января "Теплосеть" переходит на работу в режиме повышенной готовности. В компании организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад, обеспечен особый контроль за работой оборудования тепловых сетей, осуществляющих теплоснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города, - рассказали в компании.

А горожанам напомнили, что нельзя приближаться к местам парения и вытекания горячей воды. Вместо этого надо сразу позвонить и сообщить о проблеме по телефону 004 или 112.