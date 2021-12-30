Полиция задержала мужчину за кражу у пенсионерки в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, обокравшего пенсионерку / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже у пенсионерки. 27 декабря 2021 года в отделение МВД Приморского района обратилась 78-летняя женщина, которая рассказала, что у нее пропала крупная сумма денег после появления в ее жизни одного "рабочего". Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Так, утром 21 декабря на домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная женщина и предложила проверить окна. Спустя несколько часов пришел мужчина, заключил письменный договор на оказание услуг, заменил ручку на балконной двери и поставил тепловой датчик, - рассказали в полиции.

Утром 25 декабря этот же мужчина пришел снова, под предлогом проверки теплового датчика, прошел в квартиру. После того, как он ушел, пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 190 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался 24-летний молодой человек.