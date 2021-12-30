Следствие планирует продлить блогеру Хованскому меру пресечения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новое судебное заседание ждет блогера Юрия Хованского в скором времени. 30 декабря 2021 года Куйбышевский районный суд получил ходатайство от следствия, которое намерено продлить обвиняемому меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

- Суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, - рассказали в объединенной пресс-службе.

Накануне Куйбышевский суд выпустил Хованского из СИЗО и отправил домой. Блогеру нельзя выходить в ночное время из дома, пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия до 8 января 2022 года. Однако следствие просит продлить эту меру на месяц, до 8 февраля 2022 года.

Напомним, что уже более полугода блогер находится под следствием из-за скандальной песни, в которой он оправдывал теракт на Дубровке.