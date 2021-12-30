Смольный рассказал, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Петербурге

Смольный рассказал, по какому графику будет ходить транспорт в Петербурге в новогодние праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. Так, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года метро на вход будет открыто до 1 часа ночи, а поезда будут возить пассажиров до 2 часов.

- Для перевозки пассажиров от станций метро на два часа будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метрополитена после прибытия последних поездов метро, - рассказали в комитете по транспорту.

При этом, с 31 декабря по 9 января будут закрыты вестибюли станций метро «Зенит», «Достоевская», «Площадь Александра Невского-2».

Наземный транспорт в городе и пригороде будет работать 30 декабря по обычному графику, а далее с 31 декабря по 9 января по графику выходных дней. Пригородные поезда будут курсировать с с 31 декабря по 8 января – по графику субботы, 9 января – по графику воскресенья. Также 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые электрички.