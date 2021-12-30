Специалисты обследовали сгоревшее здание Невской мануфактуры в Петербурге

В КГИОП представлены первые итоги обследования зданий Невской мануфактуры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КГИОП отчитался о первых итогах обследования здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, которое практически полностью сгорело. Об этом специалисты рассказали 29 декабря 2021 года. Предполагается, что постройка, которая является памятником культурного наследия города, будет восстановлена.

- В настоящее время ООО «ПСБ «Жилстрой» на основании разрешения КГИОП на объекте проводятся научно-исследовательские работы для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий, - рассказали в КГИОП.

Сейчас предлагается начать укреплять конструкцию стен и укрыть их от снега и дождя. Вскоре будет разработана документация и проект для противоаварийных работ.

Собственник отметил, что намерен максимально использовать сохранившиеся элементы и детали памятника при проведении работ по сохранению объекта, разборка здания не предполагается.