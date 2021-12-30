Первую пациентку с коронавирусом "омикрон" вылечили в Петербурге

Первую пациентку с "омикроном" вылечили в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге выздоровела первая пациентка с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом "КП-Петербург" стало известно в четверг, 30 декабря 2021 года.

- Пациентка поступила 16 декабря 2021 года. Болела примерно семь дней и выписалась еще на прошлой неделе, - рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Болезнь протекала у девушке в форме средней тяжести, даже ближе к легкой. У пациентки не было пневмонии, а также не было выявлено никаких специфических симптомов. Все лечение проходило стандартно.

Напомним, что первой пациенткой с "омикроном" в Петербурге стала девушка, которая вернулась из ОАЭ. Предположительно, именно там, либо в аэропорту, она и подхватила инфекцию. Также известно о том, что один турист, вернувшийся из Доминиканы, также заболел новым штаммом коронавируса.