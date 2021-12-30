Дополнительные автобусы появятся на севере Петербурга с 10 января

Новые автобусы появятся на севере Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

На севере Санкт-Петербурга с 10 января 2022 года появятся дополнительные автобусы. Они будут обслуживать маршрут №127, чтобы улучшить транспортное сообщение в новых кварталах в Приморском районе города. Об этом рассказали в "Пассажиравтотранс".

- По будним дням автобусы будут курсировать по Комендантскому проспекту от Арцеуловской аллеи до станции метро «Комендантский проспект» с интервалом движения 10-15 минут, - рассказали в компании.

Также с 10 января появится автобусный маршрут №4М. Он будет заменять трамваи на время ремонта по улице Коллонтай. Автобус будет курсировать от улицы Подвойского, по проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому. Интервалы движения в пиковые часы составят 12-15 минут.