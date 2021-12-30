Полиция Петербурга задержала мужчину, виновного в изнасиловании женщины шесть лет назад

В Петербурге задержали мужчину за изнасилование шестилетней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины, совершенном шесть лет назад. Об этом 30 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 3 августа 2015 года 26-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный человек напал на нее на первом этаже в третьей парадной дома 80 по Бухарестской улице и совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказали в полиции.

Через неделю полиция установила, что к этому причастен 21-летний мужчина, проживающий на Мебельной улице. Однако тогда его поймать не удалось.

Спустя шесть лет подозреваемого все же задержали. Оказалось, что он уже четыре раза судим, причем последний раз в 2017 году за наркотики.

Также выяснилось, что весной 2020 года также в парадной дома на улице Турку он напал на еще одну женщину. Однако тогда изнасиловать жертву ему не удалось.