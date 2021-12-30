Вестибюль станции метро "Технологический институт" в Петербурге откроют после ремонта в феврале 2022 года

Ремонт станции метро "Технологический институт" завершат в феврале 2022 года Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В вестибюле станции метро "Технологический институт-1" в Санкт-Петербурге продолжается капитальный ремонт. На 30 декабря 2021 года в здании почти завершены все работы. Как стало известно "КП-Петербург", открытие станции намечено на середину февраля 2022 года.

- Основные работы уже сделаны. Сейчас остались формальности, предшествующие сдаче станции. Исторический облик сохранился полностью. Использовали тот же гранит и мрамор. При этом добавили новый эскалатор, вместо трех стало четыре. Это увеличит пропускную способность. Обновили, пол, стены, лепнину, металлоконструкции. Станция оснащена современными системами безопасности, - сообщил председатель КРТИ Андрей Левакин.

Станцию закрыли на капитальный ремонт еще в апреле 2020 года. Работы должны были завершиться еще в августе, после сроки переносились на конец года.