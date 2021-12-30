Маляр забил насмерть коллегу на судостроительном заводе в Петербурге

Маляр забил насмерть коллегу на заводе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошло трагическое застолье на территории одного судостроительного завода. В шесть часов утра 29 декабря 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что после драки в подсобном помещении на производстве лежит труп. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Убитым оказался 47-летний мужчина, маляр одной из компаний, который работал на заводе. У него были перелом носа и гематомы на лице, - рассказал источник.

В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 36-летний коллега погибшего. Оказалось, что накануне вечером мужчины выпивали в подсобном помещении на заводе. Между ними возникла ссора, тогда маляр забил насмерть своего собутыльника.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.