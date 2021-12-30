Станцию метро "Чернышевская" в Петербурге закроют на ремонт на два года

Станцию "Чернышевская" в Петербурге закроют на два года Фото: Олег ЗОЛОТО

Не самые лучшие новости для жителей Центрального района Санкт-Петербурга. В 2022 году собираются закрыть на реконструкцию станцию метро красной ветки "Чернышевская". Об этом "КП-Петербург" 30 декабря 2021 года рассказал заместитель председателя КРТИ Михаил Самборский.

- Деньги уже заложены в бюджет. Работы проведет "Метрострой Северной столицы". Вероятный срок выполнения - два года, но точно не раньше 2023-го. Ситуация сложная, - пояснил Самборский.

Отмечается, что на станции вместо трех, сделают четыре эскалатора. Начало работ запланировано на 2022 год, однако точной даты, когда закроют станцию, пока не сообщается.

Напомним, что станцию "Технологический институт-1" собираются наоборот открыть после ремонта в феврале 2022 года.