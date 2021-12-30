Более 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге еще 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге находится примерно на одном и том же уровне. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 30 декабря 2021 года Северная столица находится на втором месте после Москвы по суточному приросту зараженных.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен у 1532 человек, это на 0,4 процента больше, чем днем ранее, - рассказали в операштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Также за сутки в городе выздоровели 3236 пациентов. Жертвами инфекции стали 60 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 850 379 горожан, из них выздоровели 796 695 пациентов и скончались 27 985 жителей Северной столицы.

Также стало известно, что первая пациентка с штаммом "омикрон" в Петербурге выздоровела. У девушки болезнь прошла в легкой форме.