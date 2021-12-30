У пациентки больницы в Петербурге украли ювелирные украшения на 100 тысяч рублей

В больнице Петербурга с пенсионерки сняли украшений на 100 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у пациентки больницы крали ювелирные украшения на сумму в 100 тысяч рублей. Об этом 30 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. 15 декабря 74-летней пенсионерке стало плохо и она вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее в больницу.

- Женщину поместили на хирургическое отделение. Там с нее сняли золотые серьги с бриллиантами, золотую цепочку, крестик и наручные часы. Кто снимал, не помнит, - рассказал источник.

23 декабря пенсионерку выписали из больницы, однако ювелирные украшения не вернули. Тогда женщина решила обратиться с заявлением в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело о краже. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.