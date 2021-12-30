Под звездным небом зазвучит орган. Фото: Планетария.

9 января 2022 года на набережной Обводного канала будут звучать, пожалуй, самые прекрасные звуки органа – короля инструментов. В рождественские праздники для посетителей Планетария 1 пройдет концерт «Орган в Планетарии. Рождество».

Под звёздным сводом и космическими проекциями зрители услышат шедевры мировой музыки – Баха, Пёрселла, Моцарта, Генделя и Вивальди. А еще обязательно прочувствуют настоящую магию межпланетного пространства и музыки гениальных композиторов в исполнении волшебного «голоса» органа.

Фото: Планетария.

Почувствуйте настоящий дух Рождества вместе с величественным музыкальным концертом! Подарите себе праздник – шедевры классики в окружении космической атмосферы.

КОНКРЕТНО

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