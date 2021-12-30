Новый рост госпитализаций больных коронавирусом произошел в Петербурге

Более 380 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 30 декабря 2021 года за последние сутки на больничных койках оказались еще более 380 человек.

- За сутки в Петербурге были госпитализированы 384 человека с коронавирусом и пневмониями. При этом 584 пациента были выписаны, - рассказали в Смольном.

В Северной столице 17 больниц принимают больных коронавирусом. В них в общей сложности развернуто 8 тысяч инфекционных коек, из которых заняты 5,5 тысяч мест.

Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимации 567 человек, еще 313 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 129 пациентов, еще 506 в пансионате "Заря".