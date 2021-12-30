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Общество30 декабря 2021 10:37

Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством

А самого Александра Дрозденко поздравил Дед Мороз
Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ
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Дед Мороз поздравил губернатора Ленобласти, а сам Александр Дрозденко - жителей региона.

Дед Мороз поздравил губернатора Ленобласти, а сам Александр Дрозденко - жителей региона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре 30 декабря, а это значит, что до наступления Нового года остается всего ничего. С грядущими праздниками жителей Ленинградской области поздравил губернатор региона Александр Дрозденко.

- В канун Нового года мы все становимся немножко детьми. И каждый мечтает о чуде. Новый год принесет новое счастье. Дорогие ленинградцы! Благополучия, радости, мира и добра в наступающем году! Вместе преодолеем все трудности! - сообщил в своем Инстаграме губернатор. - С Новым годом и Рождеством.

Но и сам Александр Дрозденко не остался без подарка. На видео, опубликованном там же в Инстаграме, его приходит поздравить лично Дед Мороз. Добрый волшебник не только присоединился к добрым пожеланиям жителям Ленобласти, но и передал главе региона теплый шарф, связанный мастерицей из Вепсского края, выполненный в традиционных мотивах.

- Шикарный подарок, какой шарф-то богатый, - обрадовался губернатор.

А Дед Мороз напоследок пожелал жителям 47 региона самого главного: «Пусть все будут здоровы».