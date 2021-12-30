Вход в ЦПКиО Петербурга будет платным все новогодние праздники

В новогодние праздники вход в ЦПКиО будет платным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба Елагина острова рассказала, как будет работать парк ЦПКиО на протяжении всех новогодних праздников. Так, почти все январские выходные 2022 года вход в парк будет платным.

- 31 декабря парк будет открыт с 6 до 22 часов, 1 января с 6 до 23 часов. Вход свободный, - рассказали в пресс-службе парка.

А со 2 по 9 января 2022 года парк будет работать в режиме праздничных дней с 10 до 20 часов, при этом вход на территорию парка платный.

Также 31 декабря Большой и Малый катки будут работать до 19 часов, 1 января первый сеанс стартует в 14 часов. Все остальные дни катки будут работать по расписанию праздничных дней.

Новогодняя ярмарка в парке 31 декабря будет работать с 12 до 19 часов, 1 января с 14 до 20 часов, а в последующие праздничные дни с 12 до 20 часов.