Шоу Дедов Морозов ждет посетителей катка в ЦПКиО Петербурга все новогодние праздники / Фото: Елагин остров

Парк ЦПКиО в Санкт-Петербурге подготовил подарок для своих гостей. На протяжении всех новогодних праздников на Большом катке каждый день будет происходить шоу Дедов Морозов. Об этом 30 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- Все Новогодние каникулы на Большом катке каждый день будут выступать зажигательные @drumtime_show с Барабанным шоу Дедов Морозов! Это самая настоящая банда Дедов Морозов, которая готова дарить неописуемый восторг, драйв и невероятные эмоции всем гостям Большого катка и Новогодней ярмарки, - рассказали в пресс-службе парка.

В праздничный день 31 декабря Волшебники будут выступать с 14 до 15 часов. Все последующие дни с 1 по 9 января 2022 года барабанное шоу будет проходить с 16 до 17 часов.