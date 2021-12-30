Опубликован график движения электричек на новогодние праздники в Петербурге и Ленобласти

Электрички меняют график движения на новогодние праздники.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Северо-Западная пригородная пассажирская компания меняет график движения пригородных электричек в Петербурге и Ленинградской области на новогодние праздники.
- 30 декабря 2021 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы; с 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года – движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы, - сообщает пресс-служба СЗППК.
9 января поезда пойдут в графике воскресенья.
Особо отмечается, что 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые электрички, а билетные кассы поменяют режим работы. Причем на все время праздников.
Точную информацию и расписание поездов можно узнать в справочной службе СЗППК или на сайте перевозчика.