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Общество30 декабря 2021 12:13

Общественный транспорт изменит движение по Невскому проспекту 31 декабря

Вечером главную магистраль Петербурга перекроют
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Общественный транспорт изменит маршрут по Невскому проспекту вечером 31 декабря

Общественный транспорт изменит маршрут по Невскому проспекту вечером 31 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автобусы и троллейбусы, которые ездят по Невскому проспекту, вечером 31 декабря 2021 года пойдут по измененным маршрутам. Главную магистраль Санкт-Петербурга перекроют, чтобы сделать ее пешеходной в честь празднования Нового года. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- 31 декабря с 20:00, в связи с ограничением движения по Невскому проспекту, на участке от Садовой улицы до Дворцового моста, вносятся изменения в трассы общественного транспорта, - рассказали в комитете.

Это коснется № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Многие маршруты будут сворачивать на Садовую улицу, далее по Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова и на свои маршруты. Часть транспорта будет проходить через Суворовский проспект. Точные адреса маршрутов можно посмотреть по ссылке.