ГАТИ выдала разрешение на изыскания для строительства Большого Смоленского моста в Петербурге

Изыскания под строительство нового моста проведут в новогодние праздники. Фото: vk.com/gatispb

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, которые нужны для строительства Большого Смоленского моста. Новая разводная переправа должна появиться в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай к 2028 году.

- Мы выдали ордер для проведения работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай. В связи с этим с 3 января по 11 января будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской и по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Учитывая, что основные работы затронут проезжую часть, то было принято решение провести из в новогодние праздники, когда трафик на дорогах максимально спокойный.