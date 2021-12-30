Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Новым годом

Александр Беглов и Александр Бельский поздравили жителей Петербурга с наступающим Новым 2022 годом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили жителей города с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством. Они вспомнили уходящий год, который хоть и был сложным для Северной столицы, но все же стал продуктивным.

- Мы научились справляться с коронавирусом и работать в условиях эпидемии. В кратчайшие сроки построили 3 стационара-трансформера. Отладили системы ПЦР-тестирования, вызова врача на дом, компьютерной диагностики инфекции, госпитализации больных. Развернули широкую сеть вакцинации, - обратились Беглов и Бельский к петербуржцам.

Также они отметили, что общими усилиями удалось восстановить экономику города. Впервые Петербург получил более 800 миллиардов рублей доходов.

Продолжается и развитие города, строятся новые магистрали, здания, появляются парки, дома.

- Пусть наступающий 2022 год принесет в дома всех петербуржцев мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех делах и начинаниях!