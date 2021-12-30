Детские лагеря Петербурга продолжат работу с загрузкой в 75%

Ограничения на летний отдых детей продлили на три года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие ограничений на организацию детского отдыха, установленных Роспотребнадзором до 1 января 2024 года. Про ним, в частности, загрузка детских оздоровительных лагерей сохраняется на уровне в 75%.

- Продлевается ограничение на предоставление услуг по нестационарному отдыху в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия, - сообщает пресс-служба Смольного.

Документ определяет, что дети из семей льготных категорий смогут отдыхать не только в Петербурге и Ленобласти, но и по все России. Для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, появляется возможность социальной адаптации в лагере, а также другие виды отдыха.

А дети-инвалиды и сопровождающие их люди смогут поехать не только в лечебные, но и в обычные курортные санатории и пансионаты.