«Водоканал» попросил петербуржцев не выбрасывать салаты в канализацию

Испорченные салаты просят не выбрасывать в унитаз.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербургский «Водоканал» убедительно попросил жителей культурной столицы не выкидывать недоеденные салаты в унитаз. В новогодние праздники это становится самой частой причиной засоров канализации.
- Новогодние салаты традиционно готовят «с запасом» и часто не съедают до конца. Их, как и другие продукты, нельзя выбрасывать в унитаз, - отмечают в пресс-службе «Водоканала». - Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане способствуют образованию засоров в канализационных сетях.
По словам специалистов, именно нарушение правил пользования канализацией приводит к авариям на сетях. Причем этот процент растет. Если в 2020 году из-за мусора произошло 32% засоров, то в нынешнем - уже 47%.
А учитывая, что в долгие новогодние праздники все сидят дома, то нагрузка на канализацию резко возрастет.