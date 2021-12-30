«Водоканал» попросил петербуржцев не выбрасывать салаты в канализацию

Испорченные салаты просят не выбрасывать в унитаз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский «Водоканал» убедительно попросил жителей культурной столицы не выкидывать недоеденные салаты в унитаз. В новогодние праздники это становится самой частой причиной засоров канализации.

- Новогодние салаты традиционно готовят «с запасом» и часто не съедают до конца. Их, как и другие продукты, нельзя выбрасывать в унитаз, - отмечают в пресс-службе «Водоканала». - Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане способствуют образованию засоров в канализационных сетях.

По словам специалистов, именно нарушение правил пользования канализацией приводит к авариям на сетях. Причем этот процент растет. Если в 2020 году из-за мусора произошло 32% засоров, то в нынешнем - уже 47%.

А учитывая, что в долгие новогодние праздники все сидят дома, то нагрузка на канализацию резко возрастет.