Встречу нового 1944 года на фронте покажут в панораме на «Ленфильме»

Новые эпизоды появятся на военной панораме на "Ленфильме". Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые эпизоды появятся в составе масштабной военной панорамы, которая создана в пятом павильоне «Ленфильма». Здесь воссоздадут эпизоды встречи нового года на фронте и возвращения солдат домой.

- Одной из новых локаций панорамы станет воссозданный католический костел в одной из белорусских областей. В нем размещался партизанский госпиталь. Здесь страдания раненых смешиваются с надеждой на скорую победу и окончание войны. Эти люди готовятся встречать новый, 1944 год, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Здесь же будет показана и работа военных кинооператоров, в том числе Марии Суховой, одной из немногих женщин-хроникеров военного времени.

Еще один эпизод называется «Возвращение на Родину». Он показывает 1946 год, когда фронтовики ехали из Европы домой.