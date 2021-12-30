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Звезды30 декабря 2021 15:25

Встречу нового 1944 года на фронте покажут в панораме на «Ленфильме»

Также будет воссоздан эпизод возвращения на родину
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Новые эпизоды появятся на военной панораме на "Ленфильме".

Новые эпизоды появятся на военной панораме на "Ленфильме".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые эпизоды появятся в составе масштабной военной панорамы, которая создана в пятом павильоне «Ленфильма». Здесь воссоздадут эпизоды встречи нового года на фронте и возвращения солдат домой.

- Одной из новых локаций панорамы станет воссозданный католический костел в одной из белорусских областей. В нем размещался партизанский госпиталь. Здесь страдания раненых смешиваются с надеждой на скорую победу и окончание войны. Эти люди готовятся встречать новый, 1944 год, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Здесь же будет показана и работа военных кинооператоров, в том числе Марии Суховой, одной из немногих женщин-хроникеров военного времени.

Еще один эпизод называется «Возвращение на Родину». Он показывает 1946 год, когда фронтовики ехали из Европы домой.