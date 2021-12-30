Петербургские врачи спасают 2-летнюю девочку из Сибири, которой нужна срочная операция на сердце

2-летнюю малышку из Сибири спасли петербургские врачи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2-летнюю девочку из Сибири спасли врачи Детской городской больницы №1 Петербурга. Малышке нужна была срочная операция на сердце и врачебный консилиум с участием лучших специалистов из Москвы, Иркутска, Томска, решил, что с задачей лучше всего справятся в городе на Неве.

- В младенчестве девочке был поставлен кардиостимулятор. У некоторых детей это сопровождается развитием осложнений. Вместе со аритмологами Первой детской горбольницы решено было синхронизировать работу сердца, изменив расположение электродов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Бригада врачей встретила девочку с мамой прямо в Пулково. Малышку на реанимационной машине экстренно доставили в больницу и начали готовить к операции. При обследовании медики нашли у маленькой пациентки нарушение сердечного ритма, расширение полостей обоих желудочков, что привело к увеличению размеров сердца.

Операция, уже четвертая за два года жизни девочки, прошла успешно. И хоть Новый год малышка встретит в больнице, но главное, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.