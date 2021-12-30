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Происшествия30 декабря 2021 16:52

Ювелирные украшения на 100 тысяч евро изъяли у пассажирки в Пулково

Ценности не задекларировала женщина, прилетевшая из Милана
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Драгоценности изъяли в Пулково у пассажирки, прилетевшей из Италии. Фото: СЗТУ

Драгоценности изъяли в Пулково у пассажирки, прилетевшей из Италии. Фото: СЗТУ

Пулковские таможенники изъяли ювелирные украшения у пассажирки, прилетевшей в Петербург из столицы моды - Милана. Женщина забыла задекларировать браслет, серьги и кольцо Cartier, которые стоят более 100 тысяч евро.

- Для определения точной стоимости, а также принадлежности ювелирных изделий к драгоценным металлам, вынесено решение о проведении таможенной экспертизы, - сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

Известно, что «ювелирку» изъяли у гражданки России, вернувшейся из заграничной поездки на родину.