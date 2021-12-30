Глава СК Бастрыкин обратится в Генпрокуратуру из-за оправдания фигурантов дела о сексуальном насилии в детдоме в Петербурге

Глава СК потребует пересмотра оправдательного приговора по делу о насилии в детдоме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с оправдательным приговорам фигурантам громкого дела о сексуальном насилии в детском доме в Петербурге. Неожиданное решение «за отсутствием состава преступления» накануне вынес Кировский райсуд.

- В декабре 2018 года Главным следственным управлением СК России было завершено расследование уголовного дела. Были установлены 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - «Центра содействия семейному воспитанию № 8» в период с 2002 по 2017 год, - сообщает пресс-служба Следкома.

Несмотря на это, все пятеро подсудимых - один из которых посмертно - были оправданы и освобождены в зале суда. Теперь Глава СК будет требовать от прокуратуры обжалования приговора и направления дела на новое расследование.