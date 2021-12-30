Письмо Репина из финской Куоккалы продадут с аукциона

Репин писал письмо из "Пенат", где жил после отделения Финляндии от России. Фото: "Литфонд".

Письмо живописца Ильи Репина, написанное им из имения «Пенаты» в финской Куоккале, выставят на торги. Послание, датированное мартом 1927 года, было адресовано филологу, литературоведу и биографу Льва Толстого Николаю Апостолову.

- Бумага «в линеечку», черные чернила. 24,7×19,6 см. Рукописный текст с двух сторон листа. В конверте, прошедшем почту. Конверт разорван на сгибах. Дата письма определена по штемпелю почтового отделения Куоккалы на конверте, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

В письме Репин отвечает Апостолову, приславшему художнику для прочтения свою книгу «Живой Толстой». Живописец просит прощения за долгий ответ, ссылается на «инвалидность» и пишет, что книга не нуждается в каких-либо дополнениях. Единственное, что его огорчает - новая «холопская» орфография, измененая после революции.

Напомним, что 1 918 году Финляндия получила самостоятельность и поместье Репина «Пенаты» в Куоккале (ныне поселок Репино) оказалось за границей. Художник остался там жить., но был оторван от России и потерял все деньги, хранившиеся в российских банках.