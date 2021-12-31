Циклон "Себастиан" принесет тепло в Петербург 31 декабря

Циклон "Себастиан" принесет тепло на Новый год в Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний день года в Санкт-Петербурге будет теплым. Такую погоду 31 декабря 2021 года в Северной столице устроит циклон "Себастиан". Благодаря ему воздух в городе прогреется до нуля, плюс 1 градуса, а в течение дня будет идти мокрый снег, из которого можно будет слепить праздничных снеговиков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день уходящего года синоптическую ситуация будет определять североатлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами «Себастиан». При этом большую часть дня регион будет ощущать влияние его тёплого сектора, а поздним вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, и температура начнёт понижаться, - рассказал синоптик.

Весь день небо будет облачным, пройдет снег, местами мокрый. Температура воздуха днем минус 1 - плюс 1 градус, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ближе к полуночи в Петербурге будет от нуля до минус 2 градусов, а к утру 1 января подморозит до минус 4-6 градусов.