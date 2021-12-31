Смольный заявил о переносе сроков окончания пандемии коронавируса в Петербурге

В Комздраве Петербурга объяснили, почему пришлось пересмотреть сроки окончания пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что старые прогнозы об окончании пандемии в городе пришлось скорректировать. Изначально в городе считали, что коронавирус проживет не более года. Однако из-за появления новых штаммов ситуация лишь растягивается. Об этом 30 декабря 2021 года рассказал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Лисовец отметил, что новый штамм спровоцировал подъем заболеваемости. Поэтому медики уже второй год подряд борются с инфекцией.

- Сейчас, встречая новый 2022 год, могу сказать, что вакцинированы хотя бы первым компонентом уже без малого 3 миллиона человек. Значит, все эти люди могут не волноваться, что им грозит заболевание, а если это все же случится, то оно будет протекать в легкой форме, - отметил глава комздрава.