Беглов рассказал, почему посещает театры инкогнито

Александр Беглов объяснил, почему старается посещать театры инкогнито Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что очень любит чтение, театры и классическую музыку. Правда, времени на любимое хобби у губернатора часто не хватает. Поэтому в любой свободный момент от старается брать в руки книгу. Об этом он рассказал 30 декабря 2021 года.

- Я стараюсь перед сном что-то почитать. Люблю поэзию. Иногда включаю музыку. Я люблю классику и наши советские песни. Они поднимают настроение, - отметил Беглов.

Также градоначальник периодически посещает и театры. Правда, старается делать это инкогнито.

- Ты приходишь как зритель, а не как губернатор. Хочется быть простым зрителем – это самое большое, чего не хватает на сегодняшний день, - отметил градоначальник Северной столицы.