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Общество31 декабря 2021 9:52

Бригады инженерно-энергетического комплекса Петербурга перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники

В постоянной готовности находятся 773 бригады
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Предприятия инженерно-энергетического комплекса в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Предприятия инженерно-энергетического комплекса в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с новогодними праздниками в Санкт-Петербурге предприятия инженерно-энергетического комплекса перешли на усиленный режим работы. Об этом 31 декабря 2021 года сообщили в Смольном.

- Дежурные бригады должны незамедлительно реагировать на внештатные ситуации. Главное – это безопасность наших жителей, - сказал губернатор Александр Беглов.

В полной боевой готовности находятся более 770 бригад. Это почти 4 тысячи человек. Также дежурить будут диспетчерские и технические службы. Усилены режимы охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Жителям Петербурга напомнили, что при парении или вытекании горячей воды нельзя приближаться к этому месту. При ЧП звонить по телефонам 004 или 112.