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Происшествия31 декабря 2021 10:11

Десятки рейсов задержаны в аэропорту Пулково Петербурга 31 декабря

Некоторые пассажиры ждут самолет с 7 часов утра
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Более 30 рейсов задержаны в Пулково 31 декабря

Более 30 рейсов задержаны в Пулково 31 декабря

Фото: Юлия СТАЛИНА

В аэропорту Санкт-Петербурга 31 декабря 2021 года совсем не новогодняя обстановка. Прямо накануне Нового года в Пулково задержаны десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте аэропорта.

- В общей сложности в Пулково задержано 36 рейсов. Так, пассажиры с 7:55 часов утра ожидают рейса в Нальчик, - говорится на сайте "Воздушных ворот".

Люди ждут по несколько часов

Люди ждут по несколько часов

Фото: Юлия СТАЛИНА

Также пассажиры ожидают задержанные рейсы в Сочи, Мурманск, Анапу, Минск, Нижний Новгород, Симферополь, Владикавказ, Москву, Калининград, Салехард, Ижевск, Казань, Геленджик, Милан, Баку и многие другие города.

Причины таких задержек пока что не установлены. Пассажирам приходится смиренно ожидать распоряжений от перевозчиков.

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