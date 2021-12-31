МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 1 января

Сильный ветер накроет Петербург 1 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей и гостей города о сильном ветре, который ожидается 1 января 2022 года. Настоящая вьюга поднимется в Северной столице во второй половине дня.

- 01 января в Санкт-Петербурге во второй половине дня местами порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гороледица, - рассказали в МЧС Северной столицы со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погоду 31 декабря в Петербурге будет устанавливать циклон "Себастиан". Благодаря нему в городе потеплеет, даже до плюсовой температуры. Ночью температура воздуха будет минус 4 - плюс 1 градуса, а к утру 1 января подморозит до минус 4-6 градусов.

Днем 1 января в Петербурге около минус 4-6 градусов и без существенных осадков. Атмосферное давление будет повышаться.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: