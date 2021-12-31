Телефон доверия в Петербурге будет работать все новогодние праздники

Петербургский «Телефон доверия» будет принимать звонки и сообщения во время новогодних праздников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на протяжении всех новогодних праздников будет работать телефон доверия. С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года специалисты будут оказывать психологическую поддержку детям и их родителям в праздничные дни. Об этом сообщили в городской администрации.

- Подростки нередко нуждаются в помощи и поддержке. Психологи "Телефона доверия" выслушают их, помогут понять, что происходит, принять правильное решение, выстроить отношения с друзьями, учителями и родителям, – рассказал горожанам губернатор Александр Беглов.

Получить помощь всем можно по телефону 7 (812) 747-13-40. А также обратиться через мессенджеры или социальные сети по ссылке.

Звонить можно в любое время. Также звонки, которые поступают на номер 8-800-2000122 тоже будут переадресованы на телефон доверия. Главные принципы специалистов - анонимность и конфиденциальность.