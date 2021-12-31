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Здоровье31 декабря 2021 11:53

Более 380 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге

В реанимациях остаются 560 пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 300 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге за сутки

Более 300 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И даже перед Новым годом в Санкт-Петербурге не прекращается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на 31 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницах города оказались еще более 380 человек, зараженных инфекцией. Правда, выписано было больше.

- За сутки в петербургских больницах с коронавирусом и пневмониями оказались еще 384 человека, выписаны с больничных коек - 480 пациентов, - уточнили в городской администрации.

Под Новый год в Петербурге больных коронавирусом принимают в 17 стационарах. В них развернуто более 8 тысяч коек, из которых сейчас заняты более 5,2 тысяч мест.

Также в больницах находятся 560 пациентов в очень тяжелом состоянии, они в реанимациях. Еще 301 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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