Более 380 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге

Более 300 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И даже перед Новым годом в Санкт-Петербурге не прекращается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на 31 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницах города оказались еще более 380 человек, зараженных инфекцией. Правда, выписано было больше.

- За сутки в петербургских больницах с коронавирусом и пневмониями оказались еще 384 человека, выписаны с больничных коек - 480 пациентов, - уточнили в городской администрации.

Под Новый год в Петербурге больных коронавирусом принимают в 17 стационарах. В них развернуто более 8 тысяч коек, из которых сейчас заняты более 5,2 тысяч мест.

Также в больницах находятся 560 пациентов в очень тяжелом состоянии, они в реанимациях. Еще 301 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: