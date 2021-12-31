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Происшествия31 декабря 2021 12:10

21-летнего парня расстреляли в жилом дворе в Петербурге

Молодого человека госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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21-летнего парня расстреляли в жилом дворе в Петербурге

21-летнего парня расстреляли в жилом дворе в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стрельба произошла в одном из жилых дворов Санкт-Петербурга. В восьмом часу вечера 30 декабря 2021 года конфликт между незнакомыми друг другу людьми быстро перерос в настоящее уголовное дело. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В экстренную службу позвонил 21-летний молодой человек, житель Ставропольского края, и сказал, что в него стреляли, - рассказал источник.

Когда на место прибыла скорая помощь и полиция, парень пояснил, что во дворе дома, где он живет, между ним и неизвестными двумя мужчина произошел конфликт. Тогда один из незнакомцев достал пистолет, выстрелил четыре раза. После оба ушли. Это были мужчины лет по 30, невысокие и оба в темной одежде.

Парня госпитализировали в больницу. У него непроникающее пулевое ранение передней брюшной стенки и коленных суставов. С места были изъяты три пули. Возбуждено уголовное дело.