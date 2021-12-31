Вор выстрелил из обреза в полицейского во время задержания в Ленобласти

В Ленинградской области полицейский, несмотря на ранение, задержал вора-рецидивиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области развернулась серьезная схватка между вором и полицейским. Все произошло в деревне Торошковичи Лужского района, где живет правоохранитель. Отдыхая дома вечером, он заметил свет в окне соседей, которые предупреждали о своем отъезде, и решил проверить. Подробности 31 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Когда он вошел на веранду, неизвестный выстрелил в него из обреза, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несмотря на ранение, полицейский смог поймать преступника и задержать его до тех пор, пока не прибыли коллеги. Самого его госпитализировали в больницу.

Вором оказался рецидивист, местный житель. Кроме того, он находился в розыске. При себе у него были обрез винтовки и патроны.

Следователями СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело