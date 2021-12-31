Полиция задержала мужчину с оружейным складом, причастного к убийству в садоводстве под Петербургом

Сотрудники полиции Петербурга обнаружили в квартире мужчины оружейный склад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который хранил в своей квартире целый оружейный склад. Правоохранители вышли на него, расследуя уголовное дело об убийстве. Об этом 31 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 30 декабря в ходе работы по уголовному делу, возбужденного в сентябре текущего года по факту убийства 37-летнего мужчины в СНТ «СКА» Всеволожского района Ленинградской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 42-летний гражданин способствовал приобретению оружия, из которого было совершено преступление, - рассказали в полиции.

В квартире дома 1/7 по улице Херсонской, где живет задержанный, полиция провела обыск и обнаружила два револьвера, пистолет, ружье, автомат и различные патроны. Все оружие оказалось пригодно для стрельбы.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.