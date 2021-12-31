Невский проспект в Петербурге перекроют 31 декабря

Невский проспект перекроют вечером 31 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего несколько часов осталось до Нового 2022 года. Встретить и отпраздновать праздник жители Санкт-Петербурга смогут в центре города. Для этого метро будет открыто на вход до 1 часа ночи, а Невский проспект станет пешеходным 31 декабря 2021 года.

- С 20 часов вечера будет ограничено движение по Невскому проспекту на участке от Садовой ул. до Дворцового моста, - рассказали в комитете по транспорту.

Однако никаких праздничных мероприятий в Петербурге не намечено из-за пандемии. Горожане смогут просто свободно прогуливаться по центру города, любоваться главной елкой на Дворцовой площади.

Напомним, что наземный транспорт ночью тоже будет ходить дольше. Расписание организовано так, чтобы забирать пассажиров от станций метро.

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