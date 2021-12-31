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Общество31 декабря 2021 15:16

Коммунальная техника вышла на уборку Петербурга от снега

В ночь на 31 декабря в городе выпало более 7 сантиметров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега

Коммунальная техника вышла на расчистку Петербурга от снега

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В канун Нового года в Санкт-Петербурге пошел снег. В ночь на 31 декабря 2021 года в Северной столице выпало более 7 сантиметров осадков. На расчистку улиц вышла коммунальная техника. Об этом рассказали в Смольном.

- Многие петербуржцы и гости города планируют гулять по красиво украшенному городу. Улицы, особенно в историческом центре, необходимо убрать как можно тщательнее, - отметил губернатор Александр Беглов.

Улицы метут и чистят почти 1 единица спецтехники и более 1,1 тысяч дворников. Также более 300 рабочих трудятся в садах и парках Северной столицы.

Дороги и тротуары в Петербурге обрабатывают пескосоляной смесью.

Всего с начала зимы из города на Неве вывезено уже более 1,3 миллиона кубов снега. Столько же было за весь прошлый зимний сезон.