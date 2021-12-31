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Общество31 декабря 2021 16:32

Сильный ветер и мороз ждут Ленобласть 1 января

Температура воздуха опустится до минус 8 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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1 января в Ленобласти начнется с сильного ветра

1 января в Ленобласти начнется с сильного ветра

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый день Нового года в Ленинградской области выдастся непогожим. Самое время, чтобы праздновать дома в кругу семьи. 1 января 2022 года в 47-м регионе поднимется сильный ветер, а также похолодает после теплой ночи, из-за чего дорогах образуется гололед. Об этом рассказали в управлении МЧС области.

-Днем 1 января будет облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В течение суток в области температура воздуха опустится с минус 3 до минус 8 градусов.

Ветер в ночь на 1 января будет умеренный, 3-8 метров в секунду северо-западного направления, а уже днем он усилится. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Также сильный ветер ожидается и в Петербурге во второй половине дня 1 января.

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