Дежурные пункты вакцинации от коронавируса открылись в восьми районах Петербурга

В Петербурге привиться можно безо всяких проблем даже во время новогодних праздников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздники, конечно, праздниками, но и прививки надо делать по расписанию. Специально для тех, кому собственное здоровье важнее, чем возможность провести весь день, не вылезая из постели, в Санкт-Петербурге утром субботы, 1 января, открылись дежурные прививочные кабинеты. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

- Пункты вакцинации от коронавируса 1 января открылись в восьми районах Петербурга, - уточнили в ведомстве. - Большинство из них будет работать с 9:00 до 15:00.

На сегодняшний день привиться от COVID-19 можно в Московском, Выборгском, Невском, Фрунзенском, Приморском, Калининском, Кировском и Колпинском районах. Если своего района вы в этом списке не увидели, не расстраивайтесь и не отчаивайтесь - значит, дежурный кабинет откроется в нем завтра, 2 января. Подробное расписание можно найти на сайте комитета по здравоохранению.

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