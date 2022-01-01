Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек самолетов в аэропорту Пулково

Последний из задержанных самолетов поднялся в небо в 21:53. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчерашняя история с задержкой более 20 авиарейсов в аэропорту "Пулково" привлекла внимание Северо-Западной транспортной прокуратуры. Правоохранительные органы проведут проверку инцидента и выяснит, не нарушались ли права пассажиров. Об этом в субботу, 1 января, сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным 31 декабря 2021 года на вылет из аэропорта было задержано более 20 рейсов, - уточняется в сообщении. - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в Пулково.

Причины массовых задержек пока не сообщаются. Однако известно, что некоторые пассажиры прождали отправку своих самолетов больше трех часов. По счастью, встречать Новый год в терминале никому не пришлось - последний из задержанных рейсов был благополучно поднят в небо в 21:53 по московскому времени.