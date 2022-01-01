Магазин в жилом ломе загорелся утром 1 января в Петербурге

Первый день нового года не обошелся без чрезвычайных происшествий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый день и первые чрезвычайные происшествия года. Пока вы спали, петербургские пожарные уже успели выехать сразу по нескольким адресам. Так, в субботу, 1 января, в 11:51 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании магазина в Кировском районе. Об инциденте сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

- По прибытии пожарного расчета на место выяснилось, что на первом этаже жилого здания, в помещении встроенного магазина, происходит горение обстановки, - уточняют в ведомстве. - Площадь пожара составила пять квадратных метров.

На то, чтобы ликвидировать огонь, у сотрудников МЧС ушло меньше 20 минут - это если считать вместе с дорогой до места ЧП. К работам привлекались три пожарные машины и 12 человек личного состава. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.