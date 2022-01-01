Больше 800 росгвардейцев патрулировали центр Петербурга в новогоднюю ночь

Наряды сконцентрировали в центре Северной столицы. Фото: главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В новогоднюю ночь на гуляющими по центру города петербуржцами внимательно присматривали сотрудники Росгвардии. Всего общественный порядок и общественную безопасность во время стихийного массового праздника, развернувшегося в центре Северной столицы, обеспечивали более 800 силовиков. Об этом в минувшую пятницу, 31 декабря, сообщала пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- В связи с эпидемией коронавируса привычный формат праздник был изменены - в частности, власти отменили традиционный фейерверк и концерт на Дворцовой площади, - уточнили в ведомстве. - Однако тысячи петербуржцев и гостей города все равно придут на центральные улицы, чтобы увидеть главные городские достопримечательности: елку, а также Ростральные колонны, на которых зажгут огни в честь наступающего 2022 года.

Сообщается также, что накануне праздника в Росгвардии изменили маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны так, чтобы они пролегали ближе к местам скоплений народа.